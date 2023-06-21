Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyerek, "Göl yaklaşık 65 yıllık bir baraj gölü, nilüfer çiçeklerimiz de belki 30 yıldır var ama bu fazla duyulmadı.