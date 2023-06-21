  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasını bünyesinde barındıran Denizli'deki Çivril Işıklı Gölü, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Işıklı Gölü, tekne turlarının başlamasıyla birlikte de sezonun en yoğun günlerini yaşıyor.

İHA

21.06.2023, 11:51 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023, 12:06

Denizli'nin Çivril ilçesinde Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği Işıklı Gölü, 1 Haziran'da tekne sezonunu açarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Havaların da ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler farklı noktalardan gelerek turlara büyük ilgi gösterdi. Işıklı Gölü'ne gelen ziyaretçiler, ilçeye bağlı Seraserli ve Beydilli mahallelerinden teknelerle göle açılarak eşsiz manzarayı görme fırsatı buldu.

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden gölde unutamayacakları anlar yaşarken, turların Ağustos ayına kadar devam edeceği belirtildi.

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ahmet Köseoğlu, "Tekne turlarımız Beydilli Mahallesi'ndeki noktadan hareket etmektedir. Hafta sonları yoğun oluyor, Denizli'ye 120, Çivril'le ise 20 kilometre mesafede.

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Turlarımız yaklaşık 40-45 dakika sürüyor ve fiyatı da 350 TL. Gölümüzün 72 kilometrelik çevresi bulunuyor, derinlik ise nilüfer kısmında 1,30 metre mesafede. Gölde, binlerce çeşit kuş türü ve balıklar var" diye konuştu.

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Beydilli Mahallesi Muhtarı Atilla Savran, ziyaretçi sayısının daha da artmasını beklediklerini söyleyerek, "Göl yaklaşık 65 yıllık bir baraj gölü, nilüfer çiçeklerimiz de belki 30 yıldır var ama bu fazla duyulmadı.

Nilüfer deryası Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

Biz duyurmak için elimizden geleni yaptık ve turizme açtık. Tekne turlarımız Haziran ayında başlayıp Ağustos'a kadar sürüyor. Baraj suyu olduğu için kışın sular çekiliyor. Tekneye 4 kişi rahatlıkla biniyor ve o eşsiz görüntüyle baş başa vakit geçirilebiliyor" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA