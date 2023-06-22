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Haberler Denizli Denizli'de film senaryosu gibi olay: Vinç ve tır kiralayıp 5 tonluk siloyu çaldı

Denizli'de film senaryosu gibi olay: Vinç ve tır kiralayıp 5 tonluk siloyu çaldı

Denizli’den 5 tonluk çimento silosunu vinç ve tır kiralayarak çalan şüpheli, İzmir’de yakalandı. Boynundaki dövmeyi fark eden JASAT’ın dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

AA İHA
Denizli’de film senaryosu gibi olay: Vinç ve tır kiralayıp 5 tonluk siloyu çaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5 tonluk çimento silosunu, vinç ve tır kiralayarak çalan zanlı, İzmir'de yakalandı.

Ovayurt Mahallesi'nde bir beton firması sahibi, 5 ton ağırlığındaki çimento silosunun çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, değeri yaklaşık 300 bin lira olan silonun ve şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, boyun ve ensesinde belirgin haldeki dövmelerden kimliğini tespit ettiği 25 yaşındaki R.B.Ü'yü İzmir'de yakaladı.

Denizli'ye getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zanlının 5 tonluk çimento silosunu çalmak için vinç ve tır kiraladığı belirlendi. Zanlının sattığını ifade ettiği silonun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Çaldığı siloyu satıp paraya çeviren ve dövmeleri sayesinde yakalanan şüphelinin sosyal medyada hesabından yaptığı, "Kafam çok güzel, her zaman güzel" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

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