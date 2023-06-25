Ege’nin şampiyonları büyük gurur yaşattı

LİSELERE Geçiş Sınavı 2023'de Denizli'den 17, Aydın'dan 9, Manisa ve Afyonkarahisar'dan 8'er, Balıkesir'den 6, Muğla'dan 5 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Ege'den 53 öğrenci Liselere Geçiş Sınavında Türkiye birinciliğini paylaşan 592 şampiyon arasında yerlerini aldı.

EN BAŞARILI DENİZLİ

DENİZLİ'DE 17 öğrenci 500 tam puan alarak, Ege'de en başarılı il oldu. Bilge Betül Berkman, Tuna Aras Turhan, Erden Kaya, Uğur Kerem Saıiz, Ali Yiğit Erbuğ, Tahsin Kısan, Berrea Gül Aydoğdu, H. Elif Öğütçü tam puan aldı.

LGS'de en başarılı iller arasında bulunan Balıkesir'de Yusuf Eymen Sezer, Öykü Yaren Delibalta, Betül Kahya, Hayrünnisa Değirmenci, Naz Karacula ve Efe Tosun Türkiye şampiyonları arasına girdi.

Muğla, 2023 LGS'de 5 şampiyon çıkardı. Ecrin Koyuncu, Yasemin Armağan, İdil Günduğan, Alparslan Erdem Çoban ve Rüya Buse Bayar, şampiyonlar arasına adını yazdıran öğrenciler oldu. Manisa'da Deren Güler, Berra Öztunç, Mustafa Efe Kaya, Elif Hazal Erdoğan, Ahmet Melih Şen, Gülben Kara, Ece Eroğul ve Ömer Faruk Gedikbaş 500 tam puan almayı başardı.

Afyonkarahisar'dan Sena Altuntuğ, Melis Altuntuğ, Zeynep Şengül, Elif Aytulun, Ahmet İşbilir, Gürkanalp Çetinkaya, Doruk Toker ve Burak Çöl, Türkiye birincileri arasında yerlerini alırken Sandıklı ilçesi belediye başkanı Mustafa Çöl'ün oğlu Burak Çöl de, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.