Kazadan 8 yıl sonra yaşam savaşını kaybetti

Denizli'de trafik kontrolü yaptığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu yoğun bakıma alınan ve yaklaşık 8 yıl sonra hayatını kaybeden trafik polisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, 10 Kasım 2015 meydana geldi. Lütfi B. idaresindeki 20 R 0888 plakalı kamyonete aynı istikametten gelen Ekrem T. yönetimindeki 20 SN 234 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet uygulama noktasında bulunan polis memuru Recep Özbekler'e çarptı. Dubaları topladığı sırada aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Özbekler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YALNIZ BIRAKMADILAR
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı polis memuru Recep Özbekler, ameliyata alındı. Geçirdiği operasyondan sonra tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özbekler, kazadan 8 yıl sonra 40 yaşındayken bugün yaşam savaşını kaybetti. Cenaze namazına, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve çok sayıda aile yakını katıldı.