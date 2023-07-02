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Süleymanlı Yayla Gölü’nde nilüfer

SEBAHATTİN ALP
Süleymanlı Yayla Gölü’nde nilüfer
DENİZLİ Buldan'ın 1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölünde açan nilüfer çiçekleri, gölün güzelliklerine güzellik katıyor. Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Süleymanlı Yayla Gölü, nilüferlerin çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe kavuştu. Barındırdığı 182 çeşit kuş türünden dolayı 'Kuş Cenneti' olarak bilinen ve yabani tavşan, oklu kirpi, yeşilbaş ördek, sakar meke gibi hayvanların yanı sıra ikisi endemik olmak üzere 95 çeşit bitkisi olan Süleymanlı Yayla Gölü'nde çiçek açan nilüferler muhteşem bir manzarayı ortaya çıktı. Yağışların ardından gözle görünür doluluğa ulaşan göldeki manzara, başta doğaseverler ve fotoğrafçılar olmak üzere ziyaretçilerin ilgisini çekti.
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