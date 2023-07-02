Yerin altındaki Pamukkale ‘Kaklık Mağarası’

PAMUKKALE'NİN yer altındaki benzeri olarak bilinen Kaklık Mağarası, travertenleri, sarkıt, dikit ve yosunlarının yanı sıra kendine has havasıyla dikkati çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin yerin altındaki benzeri olarak tanımlanan Kaklık Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor. Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde yer alan mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunları, 32 derecede sabit olan havası ve büyülü atmosferiyle 21 yıldır turizme katkı sağlıyor.

ŞİFALI SULARDAN YARARLANMALI

ZİYARETÇİLERİN üzerinde yürüme imkanı bulduğu berrak ve kükürt kokulu suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği rivayet ediliyor. Mağara içinden akan şelalenin basamaklar halindeki travertenlerle oluşturduğu görüntüler ise eşine az rastlanan bir manzarayı ortaya koyuyor. Yeraltında ki Pamukkale'de suyun 24-26 derece arasında olduğu ifade edilirken, yurt dışından ise özellikle Japonya, Kore ve Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve son 3 ayda 50 bin ziyaretçinin giriş yaptığı belirtildi. Fransa'da yaşayan Ramazan Acun ise ilk kez gördüğü bu mağarayı çok beğendiğini anlatarak, "Dedikleri kadar güzel. Ben Pamukkale'yi gezdim, gördüm. Burası da oranın aynısı. Yalnız yeraltı bu sefer. Ortam çok güzel." dedi. Acıpayam'dan gelen Berna Karakuzu da mağaranın atmosferini çok sevdiğini belirterek, "Benim egzamalarım var. Şifa için geldim. Çok güzel bir yer.