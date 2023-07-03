Salda Gölü’nde kahreden acı

Denizli'den ailesiyle birlikte geldiği Burdur'daki Salda Gölü'ne giren ve akıntıya kapılan 13 yaşındaki İlayda Nur, dalgıçların 45 dakika süren çalışmaları sonucu 10 metre suyun altında bulunup kıyıya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Erol-Ayşegül Kılıç çifti, önceki gün 3 çocuğu ile Salda Gölü Tabiat Parkı'na gitti. Burada İlayda Nur, Mehmet (11) ve Durdu Naz (8) serinlemek için göle girdi. 3 kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler, yardıma koştu. Mehmet ile Durdu Naz çıkarılırken, İlayda suda kayboldu.

ANNE VE BABA FERYAT ETTİ

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlayda'ya ulaşamayan ekipler, Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı. Dalgıç ekipleri, İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikteki balçıkta cansız bedenini buldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılıç'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Cenaze aracının kapısına başını yaslayan anne Kılıç, "Ah benim kuzum" diyerek feryat etti.

Baba Kılıç, "O kadar arama yapıldı ancak dalgıçlar 5 saat sonra geldi. Kurtarıcı yoktu, önlem alınmamış. Suya küçücük çocuklar giriyor. Halk plajının olduğu yerde suya girdik. Yasak olan bir yer değildi. Çocuklarınızı oraya sokmayın. Perişan olursunuz. Bir tane kurtarıcı yok. Bulunduğu yer 10 metre ilerideydi. Kimse yoktu" dedi.

ÇİVRİL'DE TOPRAĞA VERİLDİ

13 yaşındaki İlayda'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Denizli'ye götürüldü. Cenaze daha sonra, "helallik" alınması için Kılıç ailesinin yaşadığı Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi. Burada dualar edilmesinin ardından cenaze, Kıralan Sipahiler Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Törende, küçük kızın yakınları gözyaşı döktü. Törene, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da katıldı.