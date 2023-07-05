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Haberler Denizli Tatilin gözdesi ‘Pamukkale’

Tatilin gözdesi ‘Pamukkale

SEBAHATTİN ALP
Tatilin gözdesi ‘Pamukkale’
KURBAN Bayramı tatilinde Pamukkale yine en gözde turizm noktalarından biri oldu. Beyaz pamuğu andıran travertenleri ile şifalı sularına giren vatandaşlar, beyaz cennetin eteklerinde olan Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri'nde güzel vakit geçirdiler. Kocaçukur göletinde kano gezintisi yapan misafirler, travertenleri farklı açıdan görürken, gölette bulunan kaz ve ördekleri besledi. Pamukkale ilçesindeki turizm noktalarından biri olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da tercih edilen noktalardan oldu. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, her yaştan misafire ev sahipliği yaptı. Misafirler, kafeteryalardan da faydalanırken, Seyr-Et restoranda da muhteşem lezzetlerle buluştular.
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