Denizli’de kaçakçılık operasyonları! Binlerce ürün ele geçirildi

Denizli'de farklı zamanlarda yapılan kaçak tütün ve alkollü içki kaçakçılığı operasyonunda, yakalanan 3 şüpheliden binlerce malzeme ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede ekipler 3 ile 9 Temmuz 2023 tarihleri arasında yaptığı operasyonları açıkladı. Yapılan çalışmalarda tütün ve alkol operasyonunda 3 kişi yakayı ele verdi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 16 bin 650 adet sarma sigara, 60 bin 200 makaron, 1 adet elektronik sigara sarma makinası, 189 adet elektronik sigara kartuşu, 69 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Öte yandan, hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, "Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.