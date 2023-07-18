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Haberler Denizli Denizli'de fotoğraf paylaşımı kavgasında kız arkadaşını sırtından bıçakladı!

Denizli'de fotoğraf paylaşımı kavgasında kız arkadaşını sırtından bıçakladı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözü dönmüş genç, sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle yaşadıkları tartışmada kız arkadaşını sırtından bıçakladı. Genç gözaltına alınırken, yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Denizli’de fotoğraf paylaşımı kavgasında kız arkadaşını sırtından bıçakladı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde tartıştığı kız arkadaşını meyve bıçağıyla sırtından bıçakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Tuğçe K. (25) ile Hasan B. (26) arasında sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Tuğçe K'yi sırtından bıçakladı.

Tuğçe K'nin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan Tuğçe K, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli Hasan B'yi polis merkezine götürdü.

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