Ağabeyini kurtarmak isterken canından oldu

Denizli'de tarlalarını sulamak için su kuyusuna inen ağabey ve ona yardıma giden kardeşi metan gazından zehirlendi. Eşlerinin gözü önünde yaşanan acı olayda ağabey olay yerinde, kardeşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ali Sert (54) ve Mustafa Sert (61) adlı kardeşler ile eşleri Ümran Sert (59) ve Ayten Sert (52) çalışmak için Kargılı Boğazı mevkiinde bulunan tarlalarına gitti.

Bu esnada Ağabey Mustafa Sert, eşi Ümran Sert kardeşi Mustafa Sert ve onun eşi Ayten Sert çapa yaparken tarlayı sulamak için su motorunun bulunduğu kuyuya yöneldi ve motoru çalıştırmak üzere aşağıya indi. Metan gazını fark edemeyen Mustafa Sert fenalaştı.

Yerde yatan ağabeyini kaldırıp dışarı çıkartmak için çabalayan Ali Sert yoğun metan gazı nedeniyle bir süre sonrada kendiside zehirlenerek yere yığıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine giden sağlık görevlileri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra indiği su kuyusunda abi Mustafa Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi, kardeşi Ali Sert'i de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

OĞLU 1 HAFTA ÖNCE BAYGINLIK GEÇİRMİŞ

Ali Sert'in oğlu Ayhan Sert'in 1 hafta önce 6 metre derinlikte ki aynı kuyuya indiği ve yarı baygın halde kuyudan çıkmayı başardığı öğrenildi.