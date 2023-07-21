Denizlili genç ölüm kuyusunda yaşanan dehşeti anlattı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Ali Sert ve ağabeyi Mustafa Sert hayatları boyunca bir arada yaşadıkları gibi ölüme de birlikte gittiler.

Ali Sert

Talihsiz olay neticesinde hayatını kaybeden Ali Sert'in 1 yıl önce aynı kuyuya inip metan gazından etkilenerek bayılan oğlu Aykut Sert'i son anda kurtararak hastaneye kaldırdığı ortaya çıktı. Bu olay sonrası Ali Sert'in komşuları dahil çocuklarını ve yeğenlerini kuyuya girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

'ANNEM ARAYINCA KOŞTUM'

Kuyuya inen Ayhan Sert, amcasının oğlu Nazmi Sert ile önce üstte yatan babasını çıkardı, sonra da amcasını. Babasının zor nefes aldığını amcasında ise hayat belirtisi olmadığını dile getiren Ayhan Sert, "Evdeydik, annem aradı koşun baban ile amcan kuyuda bayıldı" dedi.

Mustafa Sert

Ben de 112 sağlık ekiplerini aradım ambulans gelince birlikte tarlaya geldik. O an itfaiyenin sirenini duyuyordum sağlık görevlileri ekipleri beklememiz için bizi uyardı. Ancak bekleyecek bir saniyemiz yoktu. Gazdan zehirlendiklerini anladım daha önce de bunu yaşadığımız için nefesimi tutup merdivenden indim. Amcamın oğlu Nazmi, merdivenin yarısındaydı önce babamı sırtlayıp uzattım yukarı çıkarttık sonra amcamı. Elimizden başka bir şey gelmezdi. Sağlıkçılar zor nefes alan babama kalp masajı yaptı. Sonra hastaneye götürdüler amcam ise burada ölmüştü" dedi.