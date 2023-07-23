  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Yaylacık Dağı’nda renkli görüntüler

Yaylacık Dağı’nda renkli görüntüler

SEBAHATTİN ALP
Yaylacık Dağı’nda renkli görüntüler
9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan 2150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı pistinde başladı. Semaları süsleyen 18 ülkeden 101 paraşütçü, Dünya Kupası'na gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. Denizli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu ve Dünya Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, renkli görüntülerle başladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA