Yaylacık Dağı’nda renkli görüntüler

9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan 2150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı pistinde başladı. Semaları süsleyen 18 ülkeden 101 paraşütçü, Dünya Kupası'na gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. Denizli Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Organizasyonu ve Dünya Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen 9. Çameli XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası yarışları, renkli görüntülerle başladı.