Denizli’de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine polis, sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Dumanların kentin her yerinden göründüğü yangın bölgesine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alev ve dumanların kentin birçok bölgesinden görülebildiği yangın bölgesinin etrafında bulunan diğer işletmelerde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı. Trafik ekipleri itfaiye ekiplerinin rahat çalışabilmesi için bazı yolları ulaşıma kapatarak önlem aldı.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre ilçelerin belediyeleri de su tankerleriyle destek verdi.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atık yağ ve kimyasal malzemelerin bulunduğu öğrenilen geri dönüşüm depolama tesisindeki yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, tesiste soğutma çalışması sürüyor.