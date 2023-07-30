Denizli’deki bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak! Yemeği elleriyle yiyorlar

METAL ÇATAL KEBAPTA LEZZETİ DÜŞÜRÜYOR

Asırlık lezzeti müşterilerinin beğenisine 41 yıldır işletmesinde çatal ve bıçak olmadan sunan Dursun Göçenoğlu, "Bizim Denizli kebabımızın geçmişi 200 yıllara dayanıyor ama biz 1982 yılından itibaren bu işi yapıyoruz. Denizli kebabının en önemli özelliklerinden bir tanesi doğal olması, sakız odunu ile pişmesi ve 9 aylık kuzulardan oluşmasıdır. Tabii en önemlisi çatal ile bıçak yerine elle yenilmesidir. Bilimsel olarak olaya baktığımız zaman bunun özelliğinden bir tanesi de metalin sıcak ete temasında yüzde 30 değer kaybının yaşandığı biliniyor. O açıdan çatal ve bıçak restoranımızda yok. Tamamen elle yiyoruz. Önce bir yadırgama oluyor. Sonra kebabı yiyip, lezzetin tadını aldıklarında bize hak veriyorlar. Bir daha geldiklerinde 'Biz hazırlıklı geldik ve ellerimizi yıkadık' diyorlar" dedi.