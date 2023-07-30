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Haberler Denizli Denizli'deki bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak! Yemeği elleriyle yiyorlar

Denizli'deki bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak! Yemeği elleriyle yiyorlar

Denizli'de 1900'lü yıllardan itibaren geleneksel yöntemlerle pişiriken tescilli Denizli kebabı, çatal bıçaksız servis ediliyor. Metal çatal bıçağın etin lezzetini düşürdüğü nedeniyle elle yenilen kebap yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İHA

Denizli'de 20. yüzyılın başlarından bu yana geleneksel yöntemlerle hazırlanan Denizli kebabı, kente gelen misafirlerin yemek tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kuzu etinden yapılan, tandır ateşinde pişirilen tescilli kebap, çatal ve bıçak kullanılmadan elle yeniyor. Sekiz parçaya ayrılan kuzu, sakız ağacının kütüklerinden tavlanan fırınlarda pişiriliyor. Pişerken etlerden süzülen yağ, ana yemek ile birlikte servis edilen pide ekmeğinin yağlanmasında kullanılıyor. Müşterinin isteğine göre pişen etler yağlı ya da yağsız olmak üzere gramaj ya da kilo ile tartılarak servis açılıyor. Ana yemeğin yanında kuru soğan, domates ve biber veriliyor.

Denizli’deki bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak! Yemeği elleriyle yiyorlar

METAL ÇATAL KEBAPTA LEZZETİ DÜŞÜRÜYOR
Asırlık lezzeti müşterilerinin beğenisine 41 yıldır işletmesinde çatal ve bıçak olmadan sunan Dursun Göçenoğlu, "Bizim Denizli kebabımızın geçmişi 200 yıllara dayanıyor ama biz 1982 yılından itibaren bu işi yapıyoruz. Denizli kebabının en önemli özelliklerinden bir tanesi doğal olması, sakız odunu ile pişmesi ve 9 aylık kuzulardan oluşmasıdır. Tabii en önemlisi çatal ile bıçak yerine elle yenilmesidir. Bilimsel olarak olaya baktığımız zaman bunun özelliğinden bir tanesi de metalin sıcak ete temasında yüzde 30 değer kaybının yaşandığı biliniyor. O açıdan çatal ve bıçak restoranımızda yok. Tamamen elle yiyoruz. Önce bir yadırgama oluyor. Sonra kebabı yiyip, lezzetin tadını aldıklarında bize hak veriyorlar. Bir daha geldiklerinde 'Biz hazırlıklı geldik ve ellerimizi yıkadık' diyorlar" dedi.

Denizli’deki bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak! Yemeği elleriyle yiyorlar

"YURT DIŞI VE YURT İÇİNDEN RESTORANIMIZA GELEN MİSAFİRLERİMİZ ÇOK FAZLA OLUYOR"
Tescilli kebabı yerli ve yabancı turistlere sunduğunu ve çok güzel sözler duyduğunu belirten kebap ustası Dursun Göçenoğlu, "Yurt dışı ve yurt içinden restoranımıza gelen misafirlerimiz çok fazla oluyor. Herkes artık Denizli kebabının elle yenildiğini ve kebabın önemini biliyor. Tadının ne kadar lezzetli olduğunu da anlıyorlar. Herkesi Kebapçı Dursun olan restoranımıza davet ediyoruz. Gelip tadına restoranımızda mutlaka baksınlar" diye konuştu.

Denizli’deki bu restoranda çatal bıçak kullanmak yasak! Yemeği elleriyle yiyorlar

"ÇATAL İLE ETİN LEZZETİNİ ALAMIYORSUN AMA ELİNLE YAĞA BANDIRA BANDIRA YİYİNCE TADINI ALIYORSUN"
Gaziantep'teki lezzetlere oranla çok farklı bir damak tadı verdiğini söyleyen Merdan Savrun, "Gaziantep'ten Denizli'ye geldim. Burada ilk defa meşhur kebabı yedim. Gerçekten çok güzel ve Antep mutfağından çok farklı olduğunu gördüm. Çatal ile elle yemek arasında çok fark olduğunu anladım. Çatal ile etin lezzetini alamıyorsun ama elinle yağa bandıra bandıra yiyince tadını alıyorsun. Herkese elle yemesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

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