  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de inşaat halindeki demir çelik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'de inşaat halindeki demir çelik fabrikası alevlere teslim oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde inşaatı devam eden demir çelik fabrikası, boyahanesinde çıkan yangınla alevlere teslim oldu. Yürekleri ağza getiren yangın, itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Denizli'nin Çardak ilçesinde bulunan Çardak OSB'de yapımına devam edilen demir çelik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Denizli’de inşaat halindeki demir çelik fabrikası alevlere teslim oldu

Bir anda fabrikanın duvarlarını kaplayan alevler, çatıdaki güneş enerjisi panellerine kadar ulaştı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebildiği yangında, fabrika inşaatında görevli çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.

Denizli’de inşaat halindeki demir çelik fabrikası alevlere teslim oldu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Denizli’de inşaat halindeki demir çelik fabrikası alevlere teslim oldu

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Denizli’de inşaat halindeki demir çelik fabrikası alevlere teslim oldu

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA