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Haberler Denizli Traktör devrildi! Altında kalan sürücü vefat etti

Traktör devrildi! Altında kalan sürücü vefat etti

Denizli'de traktör seyit halindeyken devrildi. Sürücü ters dönerek devrilen traktörün altında kaldı. Kaza sonrası hayatını kaybeden adamın cenazesi iş makinesinin yardımıyla traktörün altından çıkarıldı.

İHA

Denizli'nin Güney ilçesinde seyir halindeyken dengesi kaybolan inşaat malzemeleri, römork ve traktörün devrilmesine neden oldu. Ters devrildiği traktörün altına kalan sürücünün hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Traktör devrildi! Altında kalan sürücü vefat etti

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Güney ilçesine bağlı Yeni Mahallede 77 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 60 yaşındaki Mustafa Kuru'nun kullandığı inşaat malzemesi yüklü traktör, şehir merkezine doğru yola çıktı. Traktör seyir halindeyken, römorktaki inşaat iskelesi parçalarının dengesi kayboldu. Sağa doğru yatan inşaat malzemeleri önce römorkun daha sonra ise traktörün kontrolden çıkmasına neden oldu.

Traktör devrildi! Altında kalan sürücü vefat etti

Bir süre yan yatarak sürüklenen römork ve traktör, metreler sonra ters devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme Mustafa Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuru'nun traktörün altına sıkışan cenazesi, bir iş makinesinin yardımıyla aracın altından çıkartılabildi. Hayatını kaybeden Mustafa Kuru'nun otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Traktör devrildi! Altında kalan sürücü vefat etti

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan sürücünün hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki traktörün römorkunda bulunan inşaat malzemelerinin hareket ettiği ve sonrasında römork ile traktörün devrildiği anlar yer aldı.

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