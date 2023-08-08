Traktör devrildi! Altında kalan sürücü vefat etti

Bir süre yan yatarak sürüklenen römork ve traktör, metreler sonra ters devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme Mustafa Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuru'nun traktörün altına sıkışan cenazesi, bir iş makinesinin yardımıyla aracın altından çıkartılabildi. Hayatını kaybeden Mustafa Kuru'nun otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.