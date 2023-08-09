Eşini ve üvey oğlunu öldürdü cezaevinde canına kıydı

Kahramanmaraş'tan deprem sonrası gelip yerleştiği Denizli'de, eşi Büşra Akpınar (26) ile üvey oğlu Macit Gül'ü (4) bıçaklayıp öldüren Ümit Mutlu Akpınar (24) tutuklu bulunduğu cezaevinde canına kıydı. Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi'ndeki evin 2'nci katında meydana geldi. 6 Şubat merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan gelip, Denizli'nin Tavas ilçesine yerleşen ve burada inşaat işleri yapan Ümit Mutlu Akpınar ile eşi Büşra Akpınar arasında velayet yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ümit Mutlu Akpınar, bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovalamaya başladı. Ardından Akpınar, eşini ve 4 yaşındaki çocuğu defalarca bıçakladı. Anne ile oğlu hayatını kaybetti. Büşra Akpınar ve oğlu Macit Gül'ün cenazeleri, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında anne ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Suç aleti bıçakla gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

KENDİNİ ASTI

Ümit Mutlu Akpınar, konulduğu Kocabaş D Tipi Cezaevi'ndeki hücresinde dün sabah gardiyanlar tarafından ölü bulundu. Akpınar'ın kendini astığı belirlendi. Savcılık, Akpınar'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.