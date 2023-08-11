Denizlili mühendis kaza kurbanı oldu

ACIPAYAM Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hüseyin Remzi Şenel, Burdur'da önceki gece iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza, 23.00 sıralarında Gölhisar- Çavdır karayolu üzerinde meydana geldi. Acıpayam Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Şenel'in (50) içinde bulunduğu araç, Gölhisar-Çavdır yolunda karşı yönden araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, araçta bulunanlar ise yaralandı. Sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Şenel'i Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.