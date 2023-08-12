Denizli’de bir garip hırsızlık! Önce soydular, sonra uyandırıp yakıt aldılar

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Denizli'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde araca yakıt almak için istasyona gelen 2 kişi, içeri girdiklerinde pompacının uyuduğunu gördü. Şahıslardan biri, çevreyi kontrol ettikten sonra masanın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Daha sonra pompacıyı uyandıran şahıslar, aldıkları yakıtın parasını ödeyip araca binerek istasyondan ayrıldı.

Şahısların ayrılmasının ardından yerine dönen genç, masaya koyduğu telefonunu yerinde bulamayınca gerçeği baktığı güvenlik kamerasında gördü. Pompacı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.