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Haberler Denizli Denizli'de bir kişi karısını silahla yaralayıp intihar etti

Denizli'de bir kişi karısını silahla yaralayıp intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti. 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenilen ve hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

AA
Denizli’de bir kişi karısını silahla yaralayıp intihar etti

Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı.

Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ahmet U'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan kadının tedavisi sürüyor.

Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

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