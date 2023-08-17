Yangında çok sayıda hayvan telef oldu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesi Armutlu Mahallesi Belen mevkiinde çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 200 personel, 3 uçak, 4 helikopter, 20 arazözün yanı sora Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi ve Burdur Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve titiz müdahalesiyle yangın 3 saat içerisinde kontrol altına alınırken 20 hektar alanın da kül oldu. Orman yangınında kaplumbağa, yılan, tavşan gibi çok sayıda hayvan yanarak telef oldu. İhmal iddiası üzerine bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.