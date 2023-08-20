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Haberler Denizli Denizli’de artan atık sular çiftçileri tedirgin etti

Denizli’de artan atık sular çiftçileri tedirgin etti

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de artan atık sular çiftçileri tedirgin etti

DENİZLİ'DE dere yatağından sulama kanalına karıştığı iddia edilen atık sular, üreticilerin tepkisine neden oldu. Vatandaşın sofrasına giden meyve ve sebzeler için bu suyu kullandıklarını ifade eden üreticiler, soruna çözüm bulunmasını istedi. Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde üretim yapılan birçok tarlanın, bölgedeki sanayi işletmelerinden dere yatağına bırakılan atık sular nedeniyle tarlaların kirlenen suyla beslendiği ileri sürüldü.

5 YILDIR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Yıllar önce kaynak suyu olarak kullanılan Gökpınar Deresi'ne bilinçsizce atık su bırakıldığını öne süren çiftçiler, kirli suyun sulama kanalıyla buluşmasıyla birlikte suyun renginin siyaha yakın bir hale dönüştüğünü belirtti. Vatandaşın sofrasına giden meyve ve sebzeleri bu kirli suyla sulamak zorunda kaldıklarını savunan üreticiler, yaptıkları tüm girişimlere rağmen 5 yıldır bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmadığını kaydetti.

Nedeni belirlenemeyen kirli su için defalarca şikayetlerde bulunduklarını belirten çiftçi Ali Can, 4-5 yıldır tarlasını bu kirli suyla suladığını ve sulamak zorunda bırakıldığını söyledi. Can "Yetkililerden bu konu ile ilgili çözüm bekliyoruz. Bu ürünleri ilgili yetkili kişiler de yiyor. İnsanın giremeyeceği suda yetişen ürünleri nasıl yiyebiliriz? Hangi vicdan ile bu ürünleri satabiliriz?" şeklinde konuştu.

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