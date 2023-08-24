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Haberler Denizli Denizli'de hareketli saatler! Hastane bahçesinde silah sesleri yükseldi

Denizli'de hareketli saatler! Hastane bahçesinde silah sesleri yükseldi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan devlet hastanesinin bahçesinde bir kişi sabah saatlerinde bacağından vurulmuş halde bulundu. Yaralının saldırganı tanımadığı belirtilirken silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA
Denizli’de hareketli saatler! Hastane bahçesinde silah sesleri yükseldi

Denizli Devlet Hastanesi Başhekimlik binası önünde bu sabah saat 05.00 sıralarında gelen silah sesleri, hastane güvenliği ve polisleri harekete geçirdi. Başhekimlik binasının önüne gelen güvenlik görevlileri, isminin İ. K. olduğunu belirten kişiyi, sol bacağından vurulmuş halde buldu.

Acı içerisinde kıvranan İ.K.'nın yardımına koşan hastane personeli, yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından acil servise sevk etti. Tedavi altına alınan İ. K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaralanan İ.K.'nın ilk ifadesinde, kendisini yaralayan saldırganı tanımadığını söylediği ifade edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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