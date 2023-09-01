Şarampole uçan otomobıl baba oğula mezar oldu

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde, şarampole yuvarlanıp ağaca çarpan otomobildeki Halil İbrahim Özkan (63) ile oğlu Nurullah Özkan (28) hayatını kaybetti, kızı Elif Özkan (30) ile torunu Ecrin Yağmur Özkan (20) yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

DENİZLİ'DEN Uşak yönüne giden Nurullah Özkan yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Nurullah Özkan ile babası Halil İbrahim Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Halil İbrahim Özkan'ın kızı Elif Özkan ile torunu Ecrin Yağmur Özkan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurullah Özkan ile babası Halil İbrahim Özkan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.