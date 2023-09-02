7 asırlık gelenek 2300 rakımlı zirvede yaşatıldı

DENİZLİ'NİN Beyağaç ilçesi sınırları içinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Sanrıdas Dağı Çiçek Baba zirvesinde yer alan 'Eren Baba'da etkinlikler bu yıl da yoğun katılımla yapıldı. Kartal Gölü kenarında kurdukları çadırda geceyi geçiren Yörükler, sabah erken saatlerde yaklaşık 5 kilometrelik patika yoldan yürüyerek Eren Baba'ya ulaştı. Araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, "Sandıras Dağında çiçek baba yatırının yanındayız. Bu yatır 700 yıldan beri insanların gelip dilek dilediği dua ettiği kurban kestiği bir mekândır. Bu mekan bizim Orta Asya'dan, Türkmenistan'dan getirdiğimiz inançlarımızdan bir tanesi. Zaten Türkiye de bu şekilde orta Asya dan getirdiğimiz Eren Baba günü kutlamaları günümüzde sadece burada oluyor" diye konuştu.