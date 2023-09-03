Düğün yolculuğu faciaya döndü

Denizli'de meydana gelen kazada düğüne gidenlerin içinde bulunduğu yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Denizli - Ankara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde yaşandı. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Bekir Atman'ın kullandığı kum yüklü kamyon, bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. Olayda çok sayıda yaralı ve ölü var.

KAYSERİ'YE DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Çarpışmanın şiddetiyle TIR ve yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan polis memuru Birol Küçük'ün de aralarında bulunduğu 6'sı hayatını kaybetti. Otobüs şoförü, muavini ve 40 yolcusu ile kamyon şoförü de yaralandı. Araçlardan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüsün İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne gittiği belirtildi.

'DİREKSİYON KİLİTLENDİ' İDDİASI

Tedavi altına alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın, kazanın aracının direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Kazada Birol Küçük, Engin Başal, Emel Özcan, Ümran Üzümcü, Ümran Yıldız ve Bahar Başal hayatını kaybetti.

IKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

KAZAYLA ilgili soruşturma sürerken Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Denizli - Ankara Karayolu Ankara istikameti Cezaevi kavşağı mevkiinde yolcu otobüsü seyir halinde bulunduğu esnada, karşı şeritten gelen kamyonun orta refüjleri kırarak karşıya geçmesi ve yolcu otobüsüne çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 48 kişiden 43 kişisi yaralanmış 6 kişi vefat etmiştir. Olayla ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi.