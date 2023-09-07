Dede mirası! Denizlili dokuma ustası 56 yıldır tezgah başında

Dedesi Abdullah Dışkaya'nın evine kurduğu tezgaha gözü gibi bakan Yaşar usta, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

"İPLİĞİ VE BOYAYI KENDİM HAZIRLIYORUM"

Dışkaya, yeni nesil otomatik makinelere rağmen el dokumasını bırakmadığını söyledi. Dedesinden kalma tezgahta ipek dokuma hazırladığını anlatan Dışkaya, şöyle konuştu:

"İpliği ve boyayı kendim hazırlıyorum. Peştamal, şal ve kadınların giydiği yöresel kıyafet olan has ipek üretimi yapıyorum. Atölyemde ürünlerimi 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyorum. Hayatımı dokumacılıkla sağlıyorum. Küçüklüğümüzde herkesin evinde dokuma tezgahı olduğu için anne ve babalarımız bizden yardım beklerdi.