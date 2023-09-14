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Haberler Denizli Denizli'deki düğünde horoza içki içirip eziyet ettiler! 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Denizli'deki düğünde horoza içki içirip eziyet ettiler! 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen bir düğünde horoza alkol içirilmesi ve hayvana eziyet edilmesi sonucu gözaltına alınan 5 kişiye 27 bin lira para cezası verildi.

AA
Denizli’deki düğünde horoza içki içirip eziyet ettiler! 5 kişiye 27 bin lira ceza kesildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir düğünde horoza alkollü içki içirdikleri belirlenen 5 kişiye toplam 27 bin lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre dün yapılan bir düğün eğlencesinde horoza zorla içki içirilerek eziyet ve işkence yapıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları inceleme sonucu düğünde çekilen görüntüleri izleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Belirlenen şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 27 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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