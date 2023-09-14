İddiaya girdiler! Ailecek üniversiteli oldular

"SINAVA NASIL GİRİP BAŞARIYLA KAZANDIYSAK, İNŞALLAH MEZUNİYETLE İNSANLARA, DEVLETİMİZE VE MİLLETİMİZE FAYDALI BİRER İNSANLAR OLURUZ"



Evlatları ile gurur duyduğunu ve ailece insanlara hizmet etmeyi daima sürdürmek istediklerini anlatan baba Taşcı, "Eşim, Uşak Üniversitesi İslami İlimler bölümünü kazandı. Ben, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandım. Oğlum, Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü, kızım da Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Türkiye'de belki ilktir bilemiyorum ama aynı aileden 4 kişinin farklı bölümler kazanması. Oğlum ilk 3 bine, ben de ilk 7 bine girdim. Böyle bir durum az yaşanır diye düşünüyorum. Buralardan nasıl girip başarıyla kazandıysak buradan mezuniyetle inşallah insanlar devletimize ve milletimize faydalı birer insanlar oluruz" ifadelerini kullandı.

"HEM EV İŞİ YAPARAK HEM ÇOCUKLARIMIZI BÜYÜTEREK OKUMANIN YAŞININ OLMADIĞINI KANITLADIK"



Çocukluğundan beri okuma isteğini hiçbir zaman kaybetmediğini ve üniversite sınavına ailece çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sümeyye Taşcı da, "Tabii ki zor bir süreçti. Çocuklarım var onlarla ilgilenmek zorundayım. Hem eşim var, omuzumda yük var, ailem var. 6. sınıf ders kitaplarını ilk önüme koyduğumda ben bunları nasıl yapacağım diye çok düşündüm ama dedim ki bu yola bir kere baş koydum, bunu başaracağıma inandım. Kızıma, oğluma örnek bir anne olmak, okuma isteklerinin daha çok artarak başarılı olmasını, okumanın yaşının olmadığının göstermek için babalarıyla böyle bir karar aldık. Ben bunu ev hanımlarına önerebilirim. Hem ev işi yaparak, hem çocuklarımızı büyüterek okumanın yaşının olmadığını kanıtladık. Bunun bir başarı öyküsüne imza atmış olduk. İmkânsız değil, herkes istedikten sonra başarabilir. Azmettikten sonra bütün başarıların yolu açık olduğunu düşüyorum" diye konuştu.