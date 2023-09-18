Küçük Betül baba şefkatiyle büyüyor

Denizli'de Serebral Palsi nedeniyle yürüyemeyen 12 yaşındaki kızı için mücadele veren Umut Dal, geçen yıl eşinden ayrıldıktan sonra üç çocuğu için yaptığı fedakarlıklarla dikkat çekiyor. Umut Dal (40), eşinin geçen yıl evi terk etmesi ve ardından boşanma kararı almasıyla yeni bir şok yaşadı. 8 ile 13 yaşlarındaki oğulları ve kızı Betül ile yeni bir hayata başlayan Umut Dal, onların tüm ihtiyaçlarına yetişebilmek için zorlu bir hayat mücadelesi veriyor. Umut Dal'ın tek dileği kızının yürüyebilmesi. Hayatlarının 14 yıllık eşinin evden ayrılmasıyla zorlaştığını ama çocuklarına sıkı sıkı sarıldığını söyledi. Dal, şöyle konuştu: "Çocuğumun tedavisi ve ameliyatları için her şeyimizi kaybettik, sattık. Eşim gitti. Hem anne hem de baba olmaya çalışıyorum. Zor bir hayat ama şükürler olsun huzurluyuz. Çocuklarımı benden ayıran hiçbir şey istemiyorum."

'YÜRÜMEK İSTİYORUM'

Betül Dal ise "Babam bize çok emek harcıyor. Elinden geleni yapıyor. Annem yok, terk edip gitti. Tek istediğim yürüyebilmek. Babam hem annelik hem babalık yapıyor" diye konuştu.