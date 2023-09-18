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Haberler Denizli Motosikletle çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 3 ölü

Motosikletle çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 3 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, motosiklete çarptıktan sonra mezarlığa uçtu. sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi. İlk belirlemelere göre 2 sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Şandede'nin de tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı.

İHA
Motosikletle çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 3 ölü

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den memleketi Denizli'ye doğru seyir haline olan Mehmet Şandede idaresindeki otomobilin kontrolünü Karahisar Mahallesi'ne geldiği esnada kaybetti.

Kontrolü kaybolan araç, karşı şeritte syir halinde olan Adem Gökin idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Adem Gökin motosikletiyle yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki mezarlığa uçtu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi, otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan yaralı Hatice Şandede'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Şandede ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Şandede kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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