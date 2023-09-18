Motosikletle çarpışan otomobil mezarlığa uçtu: 3 ölü

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir'den memleketi Denizli'ye doğru seyir haline olan Mehmet Şandede idaresindeki otomobilin kontrolünü Karahisar Mahallesi'ne geldiği esnada kaybetti.

Kontrolü kaybolan araç, karşı şeritte syir halinde olan Adem Gökin idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Adem Gökin motosikletiyle yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki mezarlığa uçtu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi, otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan yaralı Hatice Şandede'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Şandede ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Şandede kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.