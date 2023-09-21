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Haberler Denizli İnşaat sırasında kazısında tarihi mezar kalıntılar bulundu

İnşaat sırasında kazısında tarihi mezar kalıntılar bulundu

Denizli’de yapılan bir inşaat kazısında tarihi eser niteliğinde mezar steli ve kiremitlerden oluşan kalıntılar bulundu. Kazı sırasında bulunan tarihi eserler ve bölge koruma altına alındı.

İHA
İnşaat sırasında kazısında tarihi mezar kalıntılar bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesi'nde villa inşa etmek için yapılan temel kazısı sırasında, tarihi eser niteliğinde mezar steli ve kiremitlerden oluşan kalıntılar bulundu. İş makinesiyle yapılan kazı sırasında üzerinde iki kadın figürü bulunan mermer parçası, pişmiş toprak kap parçaları ile kiremit kalıntılar ortaya çıkartıldı.

İnşaat çalışmalarına ara verilmesinin ardından bölge güvenlik çemberiyle kapatıldı. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğün bağlı Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemelerin ardından temel kazısından çıkartılan eserler, koruma altına alınarak Denizli Müze Müdürlüğüne getirildi. İlk incelemede bulunan mermer parçasının, tarihi bir mezar steli olduğu belirlendi. İnşaat sahasında bulunan eserler üzerinde yapılacak incelemenin ardından, gerekli görülmesi halinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından bölgede kurtarma kazısı başlatılabileceği öğrenildi.

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