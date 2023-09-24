Hırsızlık arası çay molası!

Denizli'de yaşanan bir hırsızlığın trajikomik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir tekstil fabrikasının deposundan 300 bin liralık soygun yapan 2 hırsız, yorulunca yakındaki benzinliğe gidip bir saatlik mola verdi.

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Daha sonra kaldıkları yerden suça devam eden şüphelilerden birisi, sık adres değiştirmesine rağmen kedisini bulan jandarma ekiplerini görünce 2. kattan atladı. Olay, 24 Ağustos 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 01.00 sıralarında kullandıkları kamyonetle Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposuna gelen Erdal A. (38) ve Yılmaz K. (50) isimli iki şüpheli, çaldıkları tekstil malzemelerini kamyonete yüklemeye başladı.

Bir süre sonra yorulan şüpheliler, birkaç kilometre ilerideki akaryakıt istasyonuna giderek mola verdi. Alışveriş yapan, çay içip 1 saat dinlenen hırsızlar, daha sonra depoya dönüp suça devam etti. Yaklaşık 4 saat depoda kalan şüpheliler, çaldıkları 300 bin liralı malzemeyle kayıplara karıştı.

BALKONDAN ATLADI

İhbar üzerine hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Şüphelilerden Yılmaz K, adresinde gözaltına alınırken, yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği tespit dilen Erdal A. ise saklandığı yeri tespit eden JASAT dedektiflerini kapıda görünce 2'nci kattaki dairenin balkonundan atladı. Erdal A, binanın çevresinde tedbir alan JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

18 suç kaydı bulunan Erdal A'nın 3 ayrı suçtan daha arandığı, Yılmaz K.'nın ise 9 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.