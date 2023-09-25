Avrupa Birliği’nden Denizli’ye tam not

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı 2023 yılı Erasmus+ Spor Alanında Personel Hareketliliği faaliyeti çerçevesinde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Kurumdan yapılan açıklamada "Başkanlığımıza sunulan 89 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 20 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İTALYA'DAN EKİBE EĞİTİM DESTEĞİ

Her biri alanında uzman Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden oluşan proje ekibi, yaklaşık 7 ay boyunca proje için emek verdi. Planlama aşamaları, hedeflerin belirlenmesi, stratejilerin oluşturulması, kaynakların belirlenmesi, planların uygulanması ve kontrol süreçlerinde görev alan proje ekibi, başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla haklı bir sevinç yaşadı. 10 kişiden oluşan proje ekibi, İtalya'dan proje ortağı CEIPES adlı kuruluş ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere önümüzdeki aylarda Palermo kentine gidecek.

İLMAN EKİBİ TEBRİK ETTİ

Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurdukları proje ekibinin gece gündüz demeden büyük emek vererek projeyi hazırladığını kaydeden İl Müdürü Ömer İlman, Avrupa Birliği tarafından kabul gören projeler arasında yer almasının gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Okul Öncesi Çocuklarda Temel Spor Eğitiminin fiziksel ve zihinsel olarak önemine vurgu yapan İlman, projenin hedefine ulaşmasını dileyerek görev alan çalışma arkadaşlarını kutladı.

Denizli'den Tutku ve Gençlik Spor Kulübünün hazırladığı "İşitme Engellilerin Top Sesi: Antrenörler için Eğitim Programı" adlı proje de Erasmus+ Programı çerçevesinde 17 bin 112,00 Euro hibe desteği ile kabul edildi.