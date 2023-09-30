Cezaları Adli Tıp raporu belirleyecek

DENİZLİ'DE Elif Irmak'ı sokakta öldüren Ahmet Emre Irmak'ın duruşması ertelendi. Olay, geçen yıl 30 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi 134 Sokak'ta meydana geldi. Elif Irmak'ın kendisinden habersiz bebek aldırdığını ileri süren Ahmet Emre Irmak, tartışmada araya giren babası Hikmet Irmak'ı (52) bacağından bıçakla yaraladı. Ardından eşi Elif'i, yaklaşık 100 metre saçından tutup sürükledi. Sokakta da tartışmayı sürdüren Irmak, eşini göğsünden, karnından ve sırtından olmak üzere 4 kez bıçakladı ve ölümüne sebep oldu.

DAVA ERTELENDİ

AHMET Emre Irmak'ın iddianamede suçunu kabul ettiği yer aldı. Yapılan otopside Elif Irmak'ın hamile olmadığı, yakın zamanda kürtaj yaptırmadığının anlaşıldığı belirtilirken, Irmak'ın bu savunmasına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Aynı zamanda akli dengesinin yerinde olup olmamasıyla ilgili Adli Tıp'tan rapor beklendiği gerekçesiyle dava 14 Kasım'a ertelendi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEKLER

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) sırtından tabancayla ateş ederek öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı'nın (45) müebbet ve 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, tutuklu sanığın avukatının itirazı sonrası yeniden incelenmek üzere adli tıpa gönderilen raporun gelmemesi nedeniyle ertelendi. Anne Zeynep Kırgöz, sanık Lafçı'nın en ağır cezayı alması ve başka annelerin çocuklarını direksiyon eğitimine rahatça gönderebilmesi için mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Kırgöz, ikinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşarak olaydan 48 gün sonra yaşamını yitirmişti.