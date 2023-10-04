Denizli ihracatı Eylül ayında arttı

Eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Sektörel bazda Denizli ihracatını ele aldığımızda; eylül ayında tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 8,9 azalışla 126 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 2,5 artışla 72 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 8,2 azalışla 50 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 1,5 azalışla 26 milyon dolar, madencilik ihracatının yüzde 7,9 azalışla 21 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Makine ve aksamları sektörünün ihracatının ise yüzde 32 artışla 7,8 milyon dolara ulaştığını ve dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ülke bazında ihracatımız incelendiğinde ise; lider konumda bulunan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 13,6 azalışla 45,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 24,2 artışla 44,5 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 1,5 artışla 36 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 1,3 artışla 29 milyon dolar, İsrail'e ihracatımız ise yüzde 8,3 azalışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde Denizli'den ihracat yapılan toplam ülke sayısı 181 oldu. Mısır, Kanada ve Meksika'ya eylül ayındaki ihracat artışları dikkat çekti" dedi.

"İlk 3 çeyrekte DENİB yurt dışı faaliyetlere yoğun şekilde aracılık etti" diyen Başkan Memişoğlu, "Yılın ilk 3 çeyreğinde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Körfez Bölgesi'nden Kuzey Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada 16 farklı yurt dışı pazarlama programı düzenledik. Katılım sağladığımız fuarlarda ihracatçı sektörlerimizi tanıtırken, organize ettiğimiz alım ve ticaret heyetlerinde ise üyelerimizin yabancı satın alımcılarla ikili iş görüşmeleri yapmalarına fırsat sunduk. Katılım sağladığımız fuarlarda aynı zamanda fuara ziyaretçi olarak katılan üyelerimizin iş görüşmelerini gerçekleştirebilmeleri için toplantı alanı tahsis etmeyi amaçlıyoruz. Ekim, kasım ve aralık aylarında ise Ur-Ge projelerimizde ticaret heyeti faaliyetleri düzenlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

100 YAŞINDAKİ CUMHURİYETİMİZİN 30 YILINDA VARDIK

30 yılda ihracata 60 milyar dolar katkı sağladıklarına işaret eden Başkan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Denizli İhracatçılar Birliği olarak 100 Yaşındaki Cumhuriyetimizin 30 yılında vardık. 30 yılda ihracata 60 milyar dolar değerinde katkı sağladık. Geride kalan yıllarda çok farklı ihracatçı sektörlerimizden ihracata imza attık. Bugün itibariyle yıllık bazda şehir olarak 25 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3.000'in üzerinde ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu başarı elbette dünyayı adeta köşe bucak dolaşan, fuarlara katılan, yurt dışı heyetlere giden, 7 gün 24 saat çalışan, emek veren, alın teri döken tüm ihracatçılarımızın. Gerek sektörel çeşitliliğimiz gerek ihracat deneyimimiz ve dinamizmimizle Denizli ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak, üstlendiğimiz bu misyon gereği her zaman ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"