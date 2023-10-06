Suç makinesi yaşlı kadın yakayı ele verdi

enizli'de 12 ilde karıştığı 7 ayrı suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı kadının 10 yıllık kaçışını, JASAT dedektifleri noktaladı. Yaşlı kadınla aynı araçta denetime takılan oğlunun, kardeşinin kimliğini kullanan annesine 'hala' diye hitap etmesi dikkat çekti. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak sürdürülen aralıksız çalışmalarda, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 61 yaşındaki Nefiye Atman'ın Denizli'ye geldiği tespit edildi. 2013 yılından beri aranan yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullanan Nefiye Atman, JASAT dedektiflerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.