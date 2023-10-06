  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Suç makinesi yaşlı kadın yakayı ele verdi

Suç makinesi yaşlı kadın yakayı ele verdi

SEBAHATTİN ALP
Suç makinesi yaşlı kadın yakayı ele verdi
Denizli'de 12 ilde karıştığı 7 ayrı suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yaşlı kadının 10 yıllık kaçışını, JASAT dedektifleri noktaladı. Yaşlı kadınla aynı araçta denetime takılan oğlunun, kardeşinin kimliğini kullanan annesine 'hala' diye hitap etmesi dikkat çekti. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak sürdürülen aralıksız çalışmalarda, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 61 yaşındaki Nefiye Atman'ın Denizli'ye geldiği tespit edildi. 2013 yılından beri aranan yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullanan Nefiye Atman, JASAT dedektiflerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA