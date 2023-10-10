Denizli’de Gençlik Koşusu yapıldı

09-15 Ekim 2023 tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Açılışı coşkulu bir kortej yürüyüşüne sahne olan Amatör Spor Haftasında, Atletizm Gençlik Koşusu yapıldı. Büyükşehir Belediye Albayrak Spor Kompleksi çevresinde yapılan koşuya 147 sporcu katıldı. Yarışma bitiminde dereceye giren sporcular madalyalarla ödüllendirildi.

Farklı kategorilerde yapılan koşuda ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde sportif turnuvalar ve gösterilerin devam edeceği bildirildi.