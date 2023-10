Tavas’ta atlar 100. yıl için koştu

Denizli'de Tavas Belediyesi tarafından bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. Tavas Belediyesi'nin öncülüğünde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Tavas Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Yardımlaşma Derneği işbirliğinde düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları, Tavas Ovası Deliçay Deresi mevkisinde gerçekleştirildi. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu etkinlik takviminde yer alan yarışları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ile diğer protokol üyeleri izledi. Geleneksel ata sporlarını, kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Tavas Rahvan At Yarışları, büyük heyecana sahne oldu. Toplam 105 atın yarıştığı etkinlikte, Dünya Etnospor Konfederasyonu Etkinlik Tırı, geleneksel sporlar ve oyunlarla alanda yer alarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.