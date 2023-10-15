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Haberler Denizli Takla atan otomobilde can vermişlerdi: Detayları yürek dağladı

Takla atan otomobilde can vermişlerdi: Detayları yürek dağladı

Denizli'de dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazada vefat edenlerin, bir aile yakınlarının cenazesini almaya geldikleri öğrenildi.

İHA
Takla atan otomobilde can vermişlerdi: Detayları yürek dağladı

Denizli'de dün akşam saatlerinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin, vefat eden yakının cenazesini almaya geldiği öğrenildi.

Acıpayam ilçesinde bir aracın takla atması sonucu iki kişinin hayatının kaybettiği kazanın detayları netleşti. Edinilen bilgiye göre; iki gün önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Bekir Demirok'un (45) cenazesini almak isteyen aile yakınları, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nden yola çıktı. Necati Akın idaresindeki 20 ACC 328 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Yeniköy Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yol kenarına uçan aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede sürücü Necati Akın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Kezban Demirok ile yolcu konumunda bulunan iki kişi ile birlikte toplam 3 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan biri olan Kezban Demirok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Necati Akın, Kezban Demirok ve Bekir Demirok'un cenazesi, yarın Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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