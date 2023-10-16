Cenaze yolunda korkunç son

Denizli'de iki gün önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Bekir Demirok'un (44) cenazesini almak isteyen aile yakınları, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nden araçlarıyla yola çıktı. Demirok'un kayınpederi Necati Akın (68) idaresindeki 20 ACC 328 plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Yeniköy Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yol kenarına uçan aracı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Necati Akın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada Bekir Demirok'un annesi Kezban Demirok (66) ile eşi Filiz Demirok (39) ve kızı yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan 3 yaralıdan Kezban Demirok da, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Necati Akın, Kezban Demirok ve Bekir Demirok'un cenazesinin, Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği öğrenildi.