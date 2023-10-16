Sarhoş sürücü gencecik 2 can aldı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez (17) ile aynı yaşlardaki E.Ç., otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan ve 2 kilometre mesafede park halinde bulunan otomobilin sürücüsü Fatih Arıkan'ın (27) alkollü olduğu tespit edildi.

YOLA SAVRULDULAR

KAZA, saat 01.00 sıralarında Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Fatih Arıkan yönetimindeki KB-362-P Hollanda plakalı otomobil, aşırı hızla ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen İklim Göksu Dönmez ve E.Ç. isimli erkek arkadaşına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan gençler kanlar içerisinde kalırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki gencin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

2.25 PROMİL ALKOLLÜ

KAZA kurbanı gençlerin cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis ise kaçan sürücünün peşine düştü. Otomobil, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafede 4125 sokakta park halinde bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan, emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.