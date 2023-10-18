Acımasız kocaya meydan dayağı

SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ
Denizli Pamukkale'de boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Şahin (29) ile kocası Beytullah Şahin'in (32), sokakta başlayan tartışması talihsiz kadının barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçaklı saldırıya döndü. Cadde ortasında saçından sürüklenip, boynu ve sırtından bıçaklanan kadını vicdansız kocanın elinden vatandaşlar aldı.
KALABALIK SALDIRDI
Korkunç olaya tanıklık edenler önce Beytullah Şahin'in elindeki bıçağı aldı, ardından da linç etmek istedi. Öfkeli kalabalık tarafından dakikalarca darp edilen Şahin'i linç edilmekten son anda araya giren polis kurtardı. Vatandaşların saldırısı sonucu ağır yaralanan Şahin, öfkeli kalabalığın dağıtılmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.