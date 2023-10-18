Cumhuriyetimizin 30 yılında vardık

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı ve DENİB'in 30 yılda yaptığı icraatlarla ilgili bilgi verdi. Memişoğlu şunları söyledi: Milli mücadelenin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmalara ağırlık verilerek sanayileşmenin öneminin altı çizildi. İzmir İktisat Kongresiyle ülke ekonomisinin mali bağımsızlığının kazanılması adına sanayi, tarım, ulaşım gibi ekonomiyi etkileyen her alanda yeni politikalar benimsendi. Denizli ili de Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren, sanayisi, turizmi ve ticaretiyle Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip oldu. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında biz de Denizli İhracatçılar Birliği olarak 30. yılımızı kutluyoruz.

DENİZLİLİ FİRMALAR LİSTELERDE

Geçtiğimiz 30 yılda ise ihracata 60 milyar dolarında değerinde katkı sağladık. Denizlili ihracatçılar olarak güçlü alt yapımız ve ihracat deneyimizle ve sürdürülebilir ihracat hedefimizle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınması için yapılan tüm çalışmalarda Denizlili sanayiciler olarak elimizi her daim taşın altına koyduğumuz gibi, bundan sonra da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olan katkımızı sürdürmek amacıyla

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılı genelinde Denizli'nin ihracatı 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 25 farklı sektörde, 185 ülkeye, 3100 farklı ürün grubunda ihracata imza attık. Denizli'nin ihracat bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanırdık. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise Denizli ihracatı 3 milyar 185 milyon dolara ulaştı. İlk ihracatını binlerce yıl önce tekstil sektöründen yapan Denizli'nin en önemli özelliği sektörel çeşitliliği ile ön plana çıkması. Ev tekstilden doğal taşa, su ürünlerinden makineye, tarımdan makineye, kimyevi maddelerden kablo ve bakır tele kadar çok çeşitli sektörlerde ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçı Araştırması Raporu'nda 2022 yılında ilimizden 28 firma yer aldı. 2022 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde ise Denizli'den 12 firma yer aldı. Bu tarz listelerde her geçen sene daha çok Denizlili firmamızın yer alacağından şüphemiz yok.

100. YILI TAÇLANDIRDIK

2023 yılının başından itibaren, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Körfez Bölgesi'nden Uzak Doğu'ya kadar yurt dışı temaslarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturarak hem mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırıyor hem de yeni pazarlara açılmak isteyen firmalarımızın iş görüşmelerine aracılık ediyoruz. Yıllık bazda 20'den fazla yurt dışı pazarlama programları düzenliyoruz. Çeşitli sektörlerde gerçekleşen fuarlara DENİB info standı ile katılım sağlayarak üyelerimizin yanında olmayı, ayrıca fuara ziyaretçi olarak katılan üyelerimizin iş görüşmelerini gerçekleştirebilmeleri için toplantı alanı tahsis etmeyi amaçlıyoruz. Ev tekstili, gıda, makine, kablo, bakır tel ve doğal taş gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası arenada bilinirliğini artırmak ve iletişim çalışmalarını sürdürmek amacıyla farklı ülkelerde sektörel ticaret heyetleri düzenliyoruz. Yine yurt dışındaki alıcıları ilimizde ağırlayarak Denizlili ihracatçıların kaliteli ve sürdürülebilir üretim anlayışını daha yakından tanımalarını hedefliyoruz.

30 YILA ÖZEL PROJELER

Bildiğiniz üzere, yıllardır farklı sektörlerimizi kapsayan URGE projeleri organize ediyoruz. Güncel durumda da gıda, dış giyim ve makine sektörlerine yönelik URGE projeleri yürütüyoruz. Makine URGE projemiz daha yeni başladı. Bu çerçevede, katılımcı firmalarımıza yönelik çeşitli eğitimler, danışmanlık faaliyetleri ve yurt dışı pazarlama programları gerçekleştiriyoruz. 2015 yılında kurulan DENİB Akademi kapsamında, üyelerimize yönelik olarak çeşitli eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde farklı projeler geliştiriyor, firmalarımızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışıyoruz. Ayrıca, bu sene farklı ihracat hikayeleri olan firmalarımızla röportajlar yaparak, çeşitli sosyal medya mecralarımızda paylaşmaya başladık. Bu projemizin ihracata yeni başlamak isteyen ve farklı fikirleri olan firmalarımız için ilham kaynağı olmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında daha fazla ihracat ve daha fazla firmayı ihracatçı yapma yolunda hep birlikte çalışacağız. Bu vesileyle, Denizli İhracatçılar Birliği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılını ve Birliğimizin kuruluşunun 30. yılını kutluyoruz.