Kar-Demir’e DSO’dan tebrik

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu ve beraberindeki Heyet, İSO 500 listesinde İlk 500'de yer alan firmalarımızdan olan Kar-Demir Çelik A.Ş.'nin İzmir Aliağa'daki tesislerine inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Heyette DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Mehmet Sertel, Osman Uğurlu, DESİ- AD Başkanı ve DSO Meclis Üyesi Nuri Turgut, DSO Meclis Üyeleri; İsmail Ayvaz, M. Orhan Ödemiş, Tolga Varlıker, Metin Okan, DSO 14. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Cenk Yastı ve DSO Genel Sekreteri Zeren Gerelioğlu yer aldı. Gerçekleştirilen ziyarette, Sanayi Odası Heyeti ve Kar-Demir firması Heyeti arasında, güncel ekonomik durumlar, ihracat - ithalat hacimleri, bölge sanayisinin genel durumu hakkında istişarelerde bulunuldu.

TESİSLERİ GEZDİLER

Sanayi Odası heyeti, Kar- Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı T. Önder Karalp'ten demirçelik sanayisi, ürün temini ve de firma tesisi çalışma prensipleri hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra firma yetkilileri ile tesisleri gezerek üretim sahalarında incelemelerde bulundu. Başkan Kasapoğlu, yapılan toplantı ve saha incelemelerinin ardından Kar-Demir ailesine başarılarının devamını dileyerek teşekkürlerini sundu.