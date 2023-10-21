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Haberler Denizli Denizli'de bulundu! Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Denizli'de bulundu! Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Denizli'de Jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Bir araçta yapılan aramada Roma dönemine ait mezar steli bulundu.

İHA
Denizli’de bulundu! Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı.

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