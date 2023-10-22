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Haberler Denizli Haber alınamayan genç ölü bulundu

Haber alınamayan genç ölü bulundu

SEBAHATTİN ALP
Haber alınamayan genç ölü bulundu
Denizli'de yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulunan 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bilhan Gazezoğlu'dan (24) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde onu hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Gazezoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeninde herhangi bir yara ve morluk bulunmayan Gazezoğlu'nun ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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