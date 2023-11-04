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Haberler Denizli Denizli'de düğün magandalarına operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Denizli'de düğün magandalarına operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yapılan bir düğünde havaya rastgele ateş açan düğün magandaları jandarma tarafından yapılan 'Yıldırım' operasyonuyla gözaltına alındı. Magandaların düğünde havaya ateş açtığı sırada özellikle kadın ve çocukların yaşadığı korku da görüntülere yansıdı. Ayrıca aynı düğünde 10 yaşından küçük çocuklara içki içirdiği belirlenen bir kişi de gözaltına alındı.

DHA
Denizli’de düğün magandalarına operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde yapılan düğün sırasında havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile düğün kamerası incelemeye alındı. JASAT ekibi, düğünde 23 kişinin havaya rastgele tabancalar ve tüfeklerle ateş ettiğini belirledi. Düğünde magandaların tabanca ve tüfeklerle ateş açarken, çocukların ve kadınların yaşadığı korku da görüntülere yansıdı.

JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte 200 jandarma personelinin katıldığı 'Yıldırım' adı verilen operasyonda, şüpheliler evlerinde gözaltına alındı, Evlerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 12 av tüfeği, 1900 mermi ele geçirildi. Aynı düğünde 10 yaşından küçük çocuklara içki içirdiği belirlenen bir kişi de gözaltına alındı. Bu kişiye 18 yaşından küçüklere içki sunumu yapmaktan 120 bin lira para cezası kesilirken, 23 kişi hakkında ise 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı.

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