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Haberler Denizli Denizli'de kaçak alkol içen şahıs evinde ölü bulundu

Denizli'de kaçak alkol içen şahıs evinde ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yakınlarının haber alamadığı adamın cansız bedeni evinde bulundu. Yapılan incelemede şahsın kaçak alkolden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu.

İHA
Denizli’de kaçak alkol içen şahıs evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; yakınlarının bir süredir haber alamadığı Abdullah Pehlivan evinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda kaçak alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından Pehlivan'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Pehlivan'ın kaçak alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği ileri sürülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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